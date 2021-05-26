2021/05/26 | 18:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | عمليات بغداد تمنع الارتال العسكرية التي تزيد عن 2 عجلة من دخول السيطرات الخارجية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | عمليات بغداد تمنع الارتال العسكرية التي تزيد عن 2 عجلة من دخول السيطرات الخارجية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | عمليات بغداد تمنع الارتال العسكرية التي تزيد عن 2 عجلة من دخول السيطرات الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).