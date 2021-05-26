2021/05/26 | 18:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إن العملية لا تستهدف أي جهة عسكرية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت خلية الإعلام الأمني، أن اعتقال قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار قاسم مصلح جاء وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أنه "بناءً على مذكرة قبض وتحري قضائية صادرة بتاريخ 21 أيار/مايو وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب نفذت قوة أمنية فجر اليوم 26 أيار/مايو عملية إلقاء القبض على المتهم قاسم محمود كريم مصلح، وجاري التحقيق معه من قبل لجنة تحقيقية مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة إليه وفق السياقات القانونية".

وأشار البيان إلى أن "العملية لا تستهدف أي جهة عسكرية أو أمنية كما يشاع من المروجين للفتنة وأن جميع الأجهزة العسكرية والأمنية هي تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة".

اقرأ/ي أيضًا:

ثلث الاغتيالات وقعت في عهد الكاظمي..



ما علاقة شبكة الحشد الشعبي؟

وجهان لـ"الجرائم المستمرة"..



حقوق الإنسان تعلّق على الاغتيالات في عهد الكاظمي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني يوضح تفاصيل اعتقال قائد عمليات الحشد الشعبي: وفق المادة 4 إرهاب) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني يوضح تفاصيل اعتقال قائد عمليات الحشد الشعبي: وفق المادة 4 إرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).