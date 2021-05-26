السيد الصدر: إضعاف العراق ممنوع وحرام

2021/05/26 | 18:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، إن إضعاف العراق ممنوع وحرام أكيدا.واكد الصدر في بيان بشأن الأحداث الامنية الأخيرة وتابعه “المركز الخبري الوطني” ان”إضعاف العراق ممنوع وحرام أكيدا […]

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