محكمة إسرائيلية ترجىء النظر في قرار إخلاء عائلتين فلسطينيتين لصالح المستوطنين

2021/05/26 | 18:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية الأربعاء تأجيل النظر في قرار إخلاء عائلتين فلسطينيتين من بيوتها لصالح المستوطنين الإسرائيليين في حي سلوان في القدس الشرقية المحتلة، بعد أسابيع على قرار مماثل بشأن حي فلسطيني آخر.

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