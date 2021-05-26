وزير البيشمركة يبحث مع قيادة التحالف عدة مسائل

2021/05/26 | 18:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان شورش اسماعيل اليوم الاربعاء 26/5/2021 نائب القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال ريجارد بيل والوفد المرافق له.

وهنأ اسماعيل خلال لقاء حضره وكيل الوزارة والامين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور ورئيس هيئة الاركان الفريق جمال محمد ومستشارين في الوزارة، هنأ الجنرال بيل بمناسبة بدئه بمهامه في منصبه الجديد، متمنيا النجاح له، مؤكدا استعداد الوزارة من اجل استمرار التنسيق والتعاون مع قوات التحالف والعمل المشترك للقضاء على الارهابيين.

واكد الجنرال بيل خلال اللقاء كسر ايديولوجية الارهاب في المنطقة، مؤكدا على شكل التعاون لوزارة البيشمركة اعتبارا من اليوم.

وكان تاسيس مراكز التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي جانب اخر من مباحثات اللقاء.

وفي ختام اللقاء جرى بحث المسائل العسكرية في وزارة البيشمركة، حيث وصف الجانبان التعاون واستشارة التحالف لجميع مفاصل وزارة البيشمركة بالمهم ومحل الاهتمام.

PUKmedia

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