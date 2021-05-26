مطالبة بالاسراع باعمار مطار الموصل الدولي

2021/05/26 | 18:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد باحثون في الشأن الاقتصادي على اهمية زيارة وفد فرنسي لمدينة الموصل، سيما مسالة اعادة اعمار مطار الموصل الدولي.

واشار الباحث الاقتصادي والسياسي عصام أنور مير زنگنه خلال تصريح لـ PUKmedia الى اهمية هذا اللقاء ومؤكدا على ما وضعته حكومة نينوى من خطط اقتصادية لمناقشتها مع الوفد الفرنسي، وتكمن اهمية هذا اللقاء في الاستثمار و الاقتصاد الذي ينبغي لنينوى ان تعد له جيدا والتباحث مع الجانب الفرنسي بهذا الموضوع.

وفي السياق ذاته استقبل محافظ نينوى نجم الجبوري وفدا فرنسيا بديوان محافظة نينوى، تباحث الجانبان اهم الموضيع الاقتصادية والاستثمارية واهمها اعادة اعمار مطار الموصل الدولي الذي تعرض للدمار اثناء احتلال تنظيم داعش الارهابي للموصل (2014_2017 ).

من جانبهم طالب ابناء الموصل الاسراع باعمار مطار الموصل الدولي لما لهذا المطار من دور حيوي اقتصادي في نقل البضائع وسفر المرضى الى خارج العراق بالاضافة الى السياحة والعمرة.

PUKmedia مثنى النهار

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