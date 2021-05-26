2021/05/26 | 18:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوية من الحشد الشعبي تطوق مواقع داخل الخضراء منها منزل الكاظمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/26 | 18:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوية من الحشد الشعبي تطوق مواقع داخل الخضراء منها منزل الكاظمي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوية من الحشد الشعبي تطوق مواقع داخل الخضراء منها منزل الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).