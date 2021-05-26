الصدر: اضعاف العراق ممنوع وحرام.. ويوجه تهديدا

2021/05/26 | 18:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، على ان اضعاف العراق ممنوع ومحرم، ووجه تهديدا.

وكتب الصدر في تغريدة على تويتر، اليوم (26 ايار 2021)، ان "اضعاف العراق ممنوع وحرام اكيدا".

واضاف، "فلا تتكالبوا عليه، انصروا وطنكم ولا تخذلوه".

واوضح، "انا سلم لمن سالم العراق".

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