مقتدى الصدر: إضعاف العراق ’ممنوع’..

2021/05/26 | 18:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، من "اضعاف" البلاد، مؤكداً أنه سلم لمن سالم العراق.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال الصدر في تدوينة تابعها "ناس" (26 أيار 2021)، إن "اضعاف العراق ممنوع وحرام اكيدا، فلا تتكالبوا عليه".

وأضاف، "انصروا وطنكم ولا تخذلوه"، مؤكدا "أنا سلم لمن سالم العراق".

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