تزويد 17 مركزاً صحياً في قضاء سنجار بالأكسجين

2021/05/26 | 18:28 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – سنجار قامت “مبادرة نادية” وشركائها في الوكالة الاميركية للتنمية الدولية بتزويد 17 مركزًا صحيًا في سنجار بالاكسجين، بعدان كان على المراكز الصحية في سنجار السفر إلى الموصل أو تلعفر للحصول على قناني الأكسجين مما سمح ذلكللطاقم الطبي بقضاء المزيد من الوقت في رعاية مرضاهم.ونشر الحساب الرسمي للوكالة الامريكية للتنمية الدولية في …

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