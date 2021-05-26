الشعب يريد إسقاط النظام... لكن كيف؟ - جلال الصباغ

2021/05/26 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ مثلما يحصل دائما مع اي تحشيد جماهيري في بغداد او المحافظات خصوصا الاحتجاجات ذات المطالب السياسية، فأن أجهزة النظام ومليشياته ترتكب جريمة جديدة.



هذا النوع من الاحتجاج يهدد السلطة المأزومة اساسا، لذلك تنهى هذه التظاهرات بالقمع واراقة الدماء وهو ما حصل بالفعل في تظاهرات الخامس والعشرين من أيار، إذ قتل وجرح العديد من المطالبين بالحرية والخلاص من سلطة النهب والطائفية، كما تم اعتقال اخرين.



رغم ......





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