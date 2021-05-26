رسائل من السجن - نهاد ابو غوش

2021/05/26 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوش فيما النخب السياسية تناقش أزماتها وخياراتها وتحالفاتها وانقساماتها ....



تأتي من سجون الاحتلال، من أفظع الأمكنة في العالم وأكثرها قسوة وقبحا وانتقاصا من آدمية الإنسان، تأتينا تباعا ثلاث رسائل قوية ودافئة ونديّة من ثلاث فتيات هنّ هبة اللبدي وسماح جرادات وميس أبو غوش.



ثلاث فتيات في مطلع العشرينات من عمرهن، اعتقلن في نفس الفترة وفي ظروف متشابهة، ووُضعن في ظروف صعبة وعُزلن عن العالم، و ......





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