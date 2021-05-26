النمط الأمريكي! - أفنان القاسم

2021/05/26 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أفنان_القاسم كتبت منذ عشرة أيام عن بديهيات النمط الإسرائيلي والنمط الحماسي في تعامل نتنياهو وحماس مع قضاياهما، وأكتب اليوم عن بديهيات النمط الأمريكي في تعامل بايدن مع قضايا الشرق الأوسط، لأن بايدن خير من يمثل "الإستبلشمنت"، وبالتالي خير من يمثل هذا النمط ببنيته التقليدية التي دامت عشرات السنين في السياسة الأمريكية، والتي لن تصمد طويلاً لشيخوختها أمام دينامية الصعود المتزايد الصعود المتواصل "للمجموعة التقدمية ......





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