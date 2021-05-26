الصدر: إضعاف العراق ممنوع وحرام

2021/05/26 | 18:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، أن إضعاف العراق ممنوع وحرام.

وقال الصدر في تغريدة له على “تويتر”، إن “اضعاف العراق ممنوع وحرام اكيدا فلا تتكالبوا عليه انصروا وطنكم ولا تخذلوه”.

وأدناه نص تغريدة الصدر:

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