صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  510 المسجلة اليوم بكورونا

2021/05/26 | 18:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 510 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 412 الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 510 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

412 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 28 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 26 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 62 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع المدائن 69 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 13 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الأول 5 حالات من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 124 حالات من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 85 حالة من خلال الرصد الوبائي

98 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

12 حالة في مدينة الصدر موزعة على محلاتها

3 حالات في الكرادة

3 حالات في العبيدي

6 حالات في منطقة بغداد الجديدة

5 حالات في النهروان

5 حالات في الزعفرانية

4 حالات في الضباط

3 حالات في منطقة المستنصرية

4 حالات في منطقة الاعظمية

6 حالات في منطقة البلديات

6 حالات في منطقة الشعب

5حالات في منطقة الحسينية

4 حالات في منطقة المدائن

3 حالات في جسر ديالى

3 حالات في منطقة الطالبية

وحالتين في كل من المناطق التالية / حي العامل / حي الامانة / باب الشرقي / الكفاح / الحرية / الدورة / حي المثنى / الكمالية / اليرموك .

واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 161239 توفي منهم 1704 للاسف فيما اكتسب الشفاء 154305 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5230”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.





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