واشنطن ترسل حاملة طائرات لدعم انسحاب قواتها من أفغانسان

2021/05/26 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" ستتوجه خلال أيام صوب الشرق الأوسط لدعم انسحاب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان.

ونقلت الصحيفة اليوم الأربعاء عن مسؤولين دفاعيين أمريكيين تأكيدهم أن حاملة الطائرات التي تتخذ من يوكوسوكا اليابانية قاعدة دائمة لها ستغادر منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى أفغانستان مطلع الصيف القادم، بمهمة قد تصل مدتها إلى أربعة أشهر.

وأشار المسؤولون إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستكون، خلال جزء من هذه الفترة على الأقل، خالية من تواجد حاملات طائرات أمريكية، ما يمثل، حسب الصحيفة، تراجعا ملموسا للولايات المتحدة عن استراتيجيتها الحالية تجاه آسيا التي وصفها الرئيس جو بايدن بأنها محور له أولوية قصوى لواشنطن من الناحية العسكرية.

وأعلن بايدن الشهر الماضي عن تأجيل موعد إتمام عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان لعدة أشهر، حتى 11 سبتمبر القادم.

وقال مسؤولون أمريكيون حينئذ إن واشنطن ستنشر "مجموعة ضاربة" بقيادة حاملة طائرات في المنطقة لتأمين عملية الانسحاب.

وتتواجد في المنطقة حاليا حاملة الطائرات الأمريكية "دوايت دي.



أيزنهاور" غير أنها من المرجح أن تعود إلى قاعدتها في نورفولك بولاية فيرجينيا قبل حلول يوليو القادم.

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