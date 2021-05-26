2021/05/26 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

ردت هيأة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، على توقعات بحدوث ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة بدءاً من يوم الجمعة المقبل، مبينة ان الارتفاع بدرجة او درجتين.

وقال مدير إعلام هيأة الأنواء الجوية عمار الجابري في تصريح اوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "درجات الحرارة قد ترتفع قليلاً عن الساعات الماضية بمعدل درجة أو درجتين وليس هناك ارتفاع غير مسبوق في الوقت الحالي".

وأضاف، أن "ما يقال عن وجود هكذا ارتفاع غير دقيق إذ لا يوجد حالياً ما يقلق، ولو كان هنالك ارتفاع أكبر من المعدل فإننا سنبلغ المواطنين بذلك ونحذرهم".

وأشار الى أن "العراق سيتعرض لمنخفض موسمي حراري قادم من الهند في حزيران المقبل وخاصة المناطق الجنوبية وفي العام الماضي تسبب المنخفض نفسه بارتفاع في درجات الحرارة لنحو 50 مئوية واستمر 4 أيام وليس أكثر".

وتابع أن "الارتفاع بدرجات الحرارة في العراق سيكون تدريجياً ولا توجد قفزة حالية"، داعياً المواطنين إلى اعتماد ما تنشره الأنواء الجوية من توقعات وعدم الاستماع للشائعات من على مواقع التواصل".

وفي وقت سابق، توقعت هيأة الأنواء الجوية حالة الطقس ليوم غد الخميس والأيام المقبلة.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الطقس ليوم غدٍ الخميس سيكون صحواً ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/ س، ومدى الرؤية (8-10) كم".

وأضافت، أن "الطقس ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً مع قطع من الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، والرياح في الأقسام الغربية شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10- 20) كم/ س، وفي الأقسام الشرقية جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/ س تتحول تدريجياً بعد الظهر إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/ س، ومدى الرؤية (6-8) كم".

وتابعت الهيأة أن "الطقس مطلع الأسبوع المقبل سيكون صحواً مع انخفاض قليل في درجات الحرارة، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10- 20) كم/ س ومدى الرؤية (8 -10) كم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية ترد بشأن التوقعات بارتفاع درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية ترد بشأن التوقعات بارتفاع درجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).