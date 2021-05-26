بيان بشأن جريمة ٢٥ أيار في ساحة التحرير - منظمة البديل الشيوعي في العراق

2021/05/26 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق بيان بشأن جريمة ٢٥ أيار في ساحة التحرير مثلما هو متوقع قامت القوات القمعية لنظام الإسلام السياسي بجريمة مروعة جديدة، بحق المنتفضين في ساحة التحرير، بعد إعلان الجماهير لتظاهرات تطالب بإسقاط النظام، إذ واجهت القوات التي تحاصر ساحة التحرير ومقترباتها المنتفضين كعادتها بالرصاص الحي والقمع الوحشي ما أدى لسقوط العديد من الضحايا وخطف العشرات.



ان جرائم السلطة هي ذاتها تجاه المنتفضين، ......





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