النزاهة البرلمانية تحيل ملفات 3 وزارات إلى القضاء

2021/05/26 | 19:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، إحالة ملفات تتعلق بـ 3 وزارات إلى القضاء.

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، للوكالة الرسمية، إن “لجنة النزاهة جزء من مجلس النواب وطغى الدور التشريعي فيها على الدور الرقابي في هذه الدورة ولم تستطع إجراء عدد من الاستجوابات وإحالة الملفات الى القضاء”.

وأضافت نصيف، أن “اعضاء لجنة النزاهة يجمعون الملفات ويقدمونها الى اللجنة لمناقشتها ومن ثم يتم تحويلها الى القضاء وهناك اعضاء في اللجنة أرسلوا ملفات تتعلق بوزارات النفط والمالية والاتصالات اضافة الى مديريات عامة وتمت إحالتها الى القضاء”.

وأشارت إلى أن “مستوى نشاط اللجنة في الدورة الحالية أقل من المطلوب وليس كما كان عليه في السنوات الماضية”.

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