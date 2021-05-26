الولايات المتحدة.. إطلاق نار في كاليفورنيا

2021/05/26 | 19:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع إطلاق للنار، اليوم الأربعاء، في منطقة لتخزين عربات القطارات الخفيفة في مدينة سان خوسية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات أو وفيات.

وقد اتجهت عشرات من سيارت الشرطة والإسعاف لمكان الحادث، كما أغلقت الشرطة المنطقة التي تقع بالقرب من ساحة صيانة السكك الحديدية الخفيفة لهيئة المواصلات.

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