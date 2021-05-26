تخص 3 وزارات.. النزاهة النيابية تتحدث عن إحالة ملفات فساد للقضاء

2021/05/26 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاربعاء، احالة ملفات يشوبها الفساد تتعلق بـ3 وزارات إلى القضاء.

وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) وتابعته (بغداد اليوم): أن "اعضاء لجنة النزاهة يجمعون الملفات ويقدمونها الى اللجنة لمناقشتها ومن ثم يتم تحويلها الى القضاء وهناك اعضاء في اللجنة أرسلوا ملفات تتعلق بوزارات النفط والمالية والاتصالات اضافة الى مديريات عامة وتمت إحالتها الى القضاء".

واضافت أن "لجنة النزاهة جزء من مجلس النواب وطغى الدور التشريعي فيها على الدور الرقابي في هذه الدورة ولم تستطع إجراء عدد من الاستجوابات وإحالة الملفات الى القضاء".

وأشارت نصيف إلى أن "مستوى نشاط اللجنة في الدورة الحالية أقل من المطلوب وليس كما كان عليه في السنوات الماضية".

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