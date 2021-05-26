القبض على 22 مطلوبا للقضاء في البصرة

2021/05/26 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، القبض الى 22 مطلوباً للقضاء في البصرة.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من أجل تنفيذ مذكرات القاء القبض على المطلوبين ومصادرة الأسلحة غير المرخصة، نفذت قيادة عمليات البصرة ضمن قاطع المسؤولية، اليوم الأربعاء ، عمليات أمنية في مناطق متفرقة من المحافظة، أسفرت عن إلقاء القبض على 22 مطلوباً للقضاء بتهم متنوعة، فيما تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة واعتدة مختلفة الأنواع، حيث تم التعامل مع الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة وفق السياقات".

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