2021/05/26 | 19:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد الامين العام لكتائب سيد الشهداء ابو الاء الولائي ، اليوم الاربعاء، أن استهداف الحشد وجمهوره امر مريب ولعله تمهيد لحكومة الطوارئ التي يسعى اليها الكثيرون، بحسب تعبيره.وقال الولائي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الولائي: استفزاز الحشد وجمهوره تمهيد لحكومة الطوارئ المركز الخبري الوطني.

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