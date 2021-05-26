والدة إيهاب الوزني تكشف حقائق جديدة: قاسم مصلح هدد ابني بالقتل

2021/05/26 | 19:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت سميرة الوزني، والدة الناشط القتيل إيهاب الوزني، عن تلقي ابنها تهديدات مستمرة من القيادي في الحشد الشعبي، قاسم مصلح.

وقالت الوزني من على قناة "الحرة"، وتابعها "ألترا عراق"، إن ابنها "كان يتلقى تهديدات مستمرة من قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار قاسم مصلح"، والذي اعتقلته قوة حكومية فجر الأربعاء وفق المادة من قانون مكافحة الإرهاب.

وأضافت "قاسم مصلح كان يهدد إيهاب باستمرار، وقال له: (سأقتلك ولو بقي في حياتي يوم واحد)"، مؤكدة أن "التهديد الأخير صدر عن مصلح قبل نحو شهر من اغتيال الوزني، حيث كانت تلاحقه سيارات ودراجات نارية بشكل مستمر"، فيما طالبت الوزني بـ"العدالة والقصاص من الجناة مناشدة الحكومة بكشف القتلة".

وتابعت "هناك مفرزة حماية وضعتها السلطات أمام المنزل، لكن تلك المفرزة تغادر ليلًا"، معبرة عن "استغرابها من بقاء المفرزة في فترات النهار فقط".

ولفتت الوزني إلى أن "كل المتظاهرين أبنائي، وأنها طالبت بانسحاب المتظاهرين من تظاهرة الثلاثاء 25 أيار/مايو، لأنها خشيت أن تخسر المزيد ممن وصفتهم بأولادي".

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