فيسبوك تكشف عن

2021/05/26 | 19:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة فيسبوك في تقرير جديد، الأربعاء، إن إيران وروسيا هما أهم مصدرين للمعلومات المضللة في العالم على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث ركزتا في جهودهما على الجمهور الأميركي بشكل أساس.

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