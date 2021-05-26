البصرة.. القبض على 22 مطلوبا للقضاء

2021/05/26 | 19:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني ،اليوم الاربعاء،عن القاء القبض على 22 مطلوباً للقضاء في محافظة البصرة.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "من أجل تنفيذ مذكرات القاء القبض على المطلوبين ومصادرة الأسلحة غير المرخصة، نفذت قيادة عمليات البصرة ضمن قاطع المسؤولية، عمليات أمنية في مناطق متفرقة من المحافظة".

واضافت ان" العمليات الامنية أسفرت عن إلقاء القبض على 22 مطلوباً للقضاء بتهم متنوعة، فيما تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة واعتدة مختلفة الأنواع".واشارت الخلية الى انه" تم التعامل مع الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة وفق السياقات".

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