الصحة العالمية تطمئن بشأن “الفطر الأسود”: السلالة المتحورة موجودة في 4 بلدان عربية

2021/05/26 | 19:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاربعاء، أن السلالة المتحورة متواجدة في أربعة بلدان عربية.وقالت المستشارة بمنظمة الصحة العالمية مها طلعت، ندوعو العالم إلى ضرورة الاستعداد لأي خطر صحي قادم على غرار جائحة كوفيد-19، بعد ما كشفه الوباء من أزمة في الأنظمة الصحية”.وأضافت، أن “النسخة المتحورة من الفيروس متواجدة في بلدان عدة بينها 4 […]

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