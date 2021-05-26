2021/05/26 | 19:30 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 26 مايو 2021 | 07:28 مساءً

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النزاهة النيابية تحيل ملفات تتعلق بـ 3 وزارات إلى القضاء

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، إحالة ملفات تتعلق بـ 3 وزارات إلى القضاء.



وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، إن "لجنة النزاهة جزء من مجلس النواب وطغى الدور التشريعي فيها على الدور الرقابي في هذه الدورة ولم تستطع إجراء عدد من الاستجوابات وإحالة الملفات الى القضاء".



وأضافت، أن "اعضاء لجنة النزاهة يجمعون الملفات ويقدمونها الى اللجنة لمناقشتها ومن ثم يتم تحويلها الى القضاء وهناك اعضاء في اللجنة أرسلوا ملفات تتعلق بوزارات النفط والمالية والاتصالات اضافة الى مديريات عامة وتمت إحالتها الى القضاء".



وأشارت نصيف إلى أن "مستوى نشاط اللجنة في الدورة الحالية أقل من المطلوب وليس كما كان عليه في السنوات الماضية".

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