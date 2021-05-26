تحديث جديد من جوجل لمتصفح Chrome

2021/05/26 | 19:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت غوغل ،اليوم الاربعاء، عن إطلاق تحديث جديد لمتصفح Chrome حمل معه العديد من الميزات الجديدة للمستخدمين.

وتبعا لغوغل فإن إصدار Chrome 91 وبات متوفرا لمستخدمي الحواسب العاملة بأنظمة Windows أو Linux أو Mac اعتبارا من 25 ايار الجاري، ومن المفترض أن تصل رسائل التحديث الأوتوماتيكي للمستخدمين في بلدان العالم تدريجيا.

وفي حال أراد المستخدم الحصول على نسخة Chrome 91 بشكل يدوي سيتوجب عليه فتح نسخة Chrome القديمة الموجودة في جهازه، ومن ثم التوجه إلى قائمة الإعدادات في المتصفح ” Menu”، وبعدها الضغط على زر Help ومن ثم خيار About Google Chrome، ومن هناك سيمكنه اكتشاف الإصدار الجديد ليقوم بتثبيته في جهازه.

وحمل الإصدار الجديد من Chrome العديد من التصحيحات الأمنية التي عالجت فيها غوغل ثغرات برمجية كانت لتشكل خطرا على بيانات مستخدمي الإنترنت، كما جاء الإصدار بميزة Startup Boost التي تسهل عملية تشغيل بعض الصفحات أو البرامج في خلفية الشاشة الرئيسية لتشغيل الحاسب، وزوّد هذا الإصدار أيضا بميزة Startup Boost التي تساعد على ترشيد استهلاك البيانات والتقليل من استهلاك البطارية وتخفيف الضغط على ذواكر الحواسب من خلال وضع بعض صفحات الإنترنت غير المستخدمة في وضعية غير نشطة أثناء عدم الحاجة لاستخدامها.

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