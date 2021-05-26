كروس يتحدث عن استقالة زيدان: كذبة صارخة

2021/05/26 | 19:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشف الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد، عن مزاعم إعلان مدرب الفريق الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان، تنحيه عن منصبه.وأشارت تقارير في وقت سابق من هذا الشهر، إلى أن زيدان أبلغ […]

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