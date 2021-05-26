2021/05/26 | 19:47 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مدير اعلام الحشد الشعبي: لا صحة لإطلاق القيادي قاسم مصلح

فرانس برس: توتر في بغداد تحسباً لتصعيد من قبل الفصائل المسلحة

مجاميع مسلحة مدججة بالقاذفات تقف عند مدخل الجسر المعلق في بغداد

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