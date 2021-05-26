ظهور القمر العملاق وسط سماء صافية فوق سيدني

2021/05/26 | 20:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعظهر أكبر اكتمال للقمر هذا العام والمعروف باسم قمر الزهرة العملاق، اليوم الأربعاء، وسط سماء صافية فوق دار أوبرا سيدني مما أسعد محبي التصوير الذين تمركزوا قبالة المياه لالتقاط هذه اللحظة.ويبدو وجود القمر في مداره عند أقرب نقطة من الأرض، أكبر بنسبة 7 بالمئة وأسطع بنسبة 15 بالمئة عن المعتاد.وسيعلن القمر العملاق كذلك عن أول خسوف كلي منذ أكثر من عامين عندما يمر عبر ظل الأرض فسيظهر باللون الأحمر ويطلق عليه قمر الدم العملاق نظرا لانتشار الضوء حوله من الغلاف الجوي للأرض فيبدو مثل الشمس أثناء الغروب.وسيظهر الخسوف في سيدني عندما يرتفع القمر في السماء كما سيظهر في الساعات الأولى من الصباح في غرب أمريكا الشمالية ومن المتوقع أن يحصل سكان ألاسكا وهاواي على أفضل رؤية له.وسيظهر كذلك في جنوب تشيلي والأرجنتين.وسيتمكن الفلكيون في أستراليا ونيوزيلندا وأجزاء من جنوب شرق آسيا من رؤية الخسوف مساء يوم الأربعاء.المصدر: رويترز

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