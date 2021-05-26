القبض على اثنين من المتهمين لتنفيذهم “دكة عشائرية” في بغداد

2021/05/26 | 20:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية ،اليوم الاربعاء،عن القاء القبض على اثنين من المتهمين لتنفيذهم “دكة عشائرية” في العاصمة بغداد.

وقالت الشرطة في بيان صحفي ، انه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في القضاء على المظاهر المسلحة والعمل على إنهاء ظاهرة الدكة العشائرية وفرض سلطة القانون، تمكنت قوة من اللواء الأول الفرقة الاولى شرطة اتحادية من إلقاء القبض على متهمين (ح، ف، ع) و(ع، ش، ف) بجريمة “الدكة العشائرية” في منطقة “النهروان ” جنوب شرق بغداد”.

واضافت ان “المتهمان كانا يستقلان عجلة نوع “جارجر” وضبطت بحوزتهما بندقية “كلاشنكوف”.

واشارت القيادة الى انه” تم إحالتهما مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما”.

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