2021/05/26 | 20:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، اليوم الأربعاء، بتقديم التسهيلات لإنجاح مشروع إنتاج بطارية بغداد في دعم لشروع “صنع في العراق”.وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دعم “صنع في العراق”..



الغزي يوجه بتقديم التسهيلات لإنجاح هذا المشروع المركز الخبري الوطني.

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