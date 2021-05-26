المساواة الحقة!! - خالد صبيح

2021/05/26 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خالد_صبيح الفروقات بين البشر بديهة معروفة وأكثر منها بداهة هو الفرق بين الجنسين، الإناث والذكور، عند البشر كما عند الكائنات الأخرى.



والفروقات تلك هي فروقات طبيعية تكوينية لكن ترتبت عليها نتائج عملية واجتماعية تتعلق بتوزيع الأدوار داخل الاسرة والمجتمع.



وتحولت عبر التاريخ الى معضلات، وذلك بحسب زاوية النظر والفهم لها.



زوايا النظر هذه يمكن اختصارها، كما اعتقد، بثلاثة منظورات، اذا استبعدنا النظرة الدينية ......





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