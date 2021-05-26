2021/05/26 | 20:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت محافظة بغداد، اسماء المتضررين من ضحايا الإرهاب، الذين صرفت لهم صكوكهم التعويضية ولم يتم استلامها من قبل المستفيدين.وبحسب بيان للمحافظة، فإن”محافظ بغداد محمد جابر العطا، وجه قسم التعويضات، بالعمل على إنجاز صرف مبالغ (الصكوك البطالة) التي تم إرجاعها من قبل الوحدات الإدارية (الاقضية والنواحي) للسنوات السابقة بعد انتهاء المدة القانونية لعدم استلامها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة بغداد توجه دعوة للمتضررين من الارهاب: راجعونا لاستلام الصكوك) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة بغداد توجه دعوة للمتضررين من الارهاب: راجعونا لاستلام الصكوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).