بلاسخارت تدين استعراض المسلحين في المنطقة الخضراء

2021/05/26 | 20:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استنكرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، الأربعاء، الاستعراض العسكري لبعض المجاميع المسلحة في المنطقة الخضراء.

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وقال بلاسخارت في تدوينة تابعها "ناس" (26 أيار 2021)، إن "أي قضية اعتقال يجب أن تأخذ مجراها كما هو الحال مع أي عراقي وبالتأكيد لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة ليشق طريقه".

واضافت أن "مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من تآكل ثقة الجمهور.



يجب احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات.



لا أحد فوق القانون".

وانتشرت عصر اليوم الأربعاء، مجموعات مسلحة قرب مدخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

واظهرت صور حصل عليها "ناس"، (26 أيار 2021)، انتشار مجموعات مسلحة ترتدي الزي الأسود، بالقرب من مداخل ومقتربات المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وشهدت العاصمة بغداد، الأربعاء، إجراءات أمنية مشددة مع إعلان حالة الإنذار القصوى لقطعات من جهاز مكافحة الإرهاب.

وقال مصدر أمني لـ "ناس"، إنّ "القوات الأمنية فرضت إجراءات مشددة وسط العاصمة وفي الشوارع القريبة من المنطقة الخضراء، مع إغلاق بعض مداخلها".

وأضاف مشترطاً عدم كشف هويته، أنّ "قطعات جهاز مكافحة الإرهاب قرب مطار بغداد الدولي دخلت حالة التأهب القصوى (الإنذار ج)".

وأظهرت صور ومشاهد تحقق منها "ناس"، ظهر اليوم، إغلاق مدخل الخضراء من جهة الجسر المعلق.

وقال مصدر أمني في بغداد، في وقت سابق، إنّ قوة أمنية عراقية اعتقلت قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

وذكر المصدر، أنّ "قوة من الاستخبارات اعتقلت مصلح، صباح اليوم".

وأكّد بيان لخلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، اعتقال مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، دون الإشارة إلى اسم المعتقل.

واطلع "ناس"، على مذكرة اعتقال صادرة بحق مصلح في 21 آيار 2021، فيما أشارت أخرى "سرية وفورية" صادرة من قيادة العمليات المشتركة إلى أمر تنفيذ الاعتقال اليوم 26 آيار، تتضمن مذكرة اعتقال صادرة من مجلس القضاء الأعلى بحق "قاسم محمود كريم مصلح الخفاجي"، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

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