بلاسخارت: استعراض القوة يضعف الدولة العراقية ويزيد من تآكل ثقة الجمهور

2021/05/26 | 20:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أي قضية اعتقال يجب أن تأخذ مجراها كما هو الحال مع أي عراقي.



وبالتأكيد ، لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة ليشق طريقه.



مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من تآكل ثقة الجمهور.



يجب احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات.



لا أحد فوق القانون.

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