2021/05/26 | 20:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. تظاهرة في كربلاء تستنكر اعتقال مصلح وتطالب بالافراج الفوري) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. تظاهرة في كربلاء تستنكر اعتقال مصلح وتطالب بالافراج الفوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).