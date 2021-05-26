2021/05/26 | 20:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني تحدث وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، اليوم الثلاثاء، عن عشرة ملفات مهمة بينها ملف الاستثمار الزراعي والاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية.وقال الخفاجي، خلال مقابلة أجراها معه “المركز الخبري الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتفاء ذاتي ومشاريع استثمارية مرتقبة..



وزير الزراعة يتحدث عن 10 ملفات المركز الخبري الوطني.

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