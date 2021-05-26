الأمم المتحدة تدعو الى عدم إضعاف الدولة العراقية

2021/05/26 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعت منظمة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، الاربعاء، الى عدم إضعاف الدولة العراقية من خلال استعراض القوة.وقال يونامي في تغريدة لها تابعتها (بغداد اليوم)، ان "أية حالة اعتقال يجب أن تأخذ مجراها كما هو الحال مع أي عراقي"، مؤكدة أنه "لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة لتحقيق غايته ".وأضافت ان "مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من تقويض ثقة الناس"، مطالبة بـ" احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات ولا أحد فوق القانون".

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