معضلة الكهرباء بغياب الغاز الإيراني.. بديلان مستحيلان وثالث باهظ

2021/05/26 | 20:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

لم يتسلم العراق حتى الآن إجابة من الجانب الإيراني بشأن مقترحات لتسديد الديوان واستئناف الإمدادات الغازية وفق الحاجة العراقية البالغة 70 مليون متر مكعب يوميًا، في الوقت الذي تبلغ به الكميات القادمة من إيران 20 مليون متر مكعب فقط، بينما لم يتبق سوى نحو أسبوع على حلول موعد رفع الإنتاج الكهربائي الذي وعدت به الوزارة.

تقول وزارة الكهرباء إن خطتها جاهزة لزيادة ساعات التجهيز بمطلع الشهر المقبل حتى مع قلة إطلاقات الغاز

وتخطط وزارة الكهرباء لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 22 ألف ميغا واط في حزيران/يونيو المقبل، في الوقت الذي تبلغ فيه طاقتها الإنتاجية الحالية 15 ألف ميغا واط فقط، فيما كانت الوزارة قد اشترطت لتحقيق هذا الأمر بانتظام الخطة الوقودية، والتي تعتمد بشكل كبير على الجانب الإيراني.

اقرأ/ي أيضًا: الكهرباء تكشف أسباب تلكؤ إيران بتجهيز الغاز للعراق

المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى قال في تصريحات للوكالة الرسمية، يوم 24 أيار/مايو، إنه "خلال زيارة وزير الكهرباء ماجد حنتوش إلى إيران، تم بحث جميع المتعلقات بشأن إطلاق المستحقات المالية لدفعات الغاز"، مشيرًا إلى أنه تم "تقديم جملة من المقترحات لجدولة الديون على العراق، وقام الجانب الإيراني بدراستها، ولغاية الآن لم يتم الرد من قبلهم".

إلا أن الوزارة، أشارت وفي تصريح مثير للاستغراب، إلى أن "خطتها جاهزة لزيادة ساعات التجهيز بمطلع الشهر المقبل حتى مع قلة إطلاقات الغاز، خاصة مع إدخال وحدات توليدية للخدمة، وأخرى تمت صيانتها".

ويشكل هذا التصريح تحديًا حقيقيًا للوزارة حول كيفية تشغيل محطاتها القديمة فضلًا عن الجديدة دون توفر وقود لها من قبل الجانب الإيراني، وبالرغم من إجراء "ألترا عراق" عدة اتصالات للمتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي للاستفسار عن هذا الأمر، إلا أن متحدث الوزارة لم يجب على الاتصالات والرسائل، ولكن بالإمكان استعراض الخيارات البديلة التي من الممكن أن تسلكها الوزارة لتشغيل محطاتها.

الغاز العراقي..



أمر مستبعد

وزارة الكهرباء كانت قد اشترطت في وقت سابق إكمال الخطة الوقودية في العراق لتحقيق الإنتاج الكهربائي المخطط له، والبالغ 22 ألف ميغا واط، حيث بيّن متحدث الوزارة في تصريحات للصحيفة الرسمية أن "العراق يحتاج إلى 28 ألف ميكا واط من الطاقة لتلبية الطلب الكلي، ونسبة إنتاج الطاقة في الكهرباء حاليًا وصل إلى 15 ألفًا، وسيصل خلال الفترة من 15 أيار/مايو 2021 إلى 1 حزيران/يونيو 2021 إلى 22 ألف ميكا واط، شريطة انتظام الخطة الوقودية".

والخطة الوقودية التي لم تتحقق بفعل الغاز الإيراني، قد تتحقق باستثمار الغاز العراقي بالكامل، إلا أنه لن ينتهي قبل عام 2023 بحسب تصريحات وزارة النفط، ما يجعل هذا الخيار مستبعدًا بالفعل.

الغاز السوري..



هل يكون بديلًا؟

وفقًا لما تقدم، يظهر الخيار البديل الثاني لتنظيم الخطة الوقودية، وهو استيراد الغاز من دول أخرى.

وفي وقت سابق، وتحديدًا في أواخر شهر نيسان/أبريل الماضي، كشف وزير النفط حسان عبد الجبار، عن اتفاق وشيك لاستيراد الغاز السوري، إلا أن عبدالجبار كان في وقت سابق قد كشف أنه "في حال عدم تمديد الإعفاءات وعدم الوصول لنتيجة للحصول على المزيد من إمدادات الغاز الإيراني فإنه سيكون هناك غاز متوفر من مصدرين آخرين نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل"، أي في الشتاء المقبل، وليس في شهر حزيران/يونيو، وهو ما يستبعد أن يكون خيارًا بديلًا للغاز الإيراني من الممكن تحقيقه في شهر حزيران/يونيو المقبل.

النفط العراقي..



الخيار الممكن الوحيد مع خسائر بملياري دولار شهريًا!

يعتمد العراق منذ فترة على وزارة النفط لتوفير النفط الخام والأسود لتشغيل المحطات الكهربائية، بعد انقطاع الغاز الإيراني.

وكشف وزير النفط إحسان عبد الجبار في تصريحات سابقة للصحيفة الرسمية، عن "استهلاك منظومة توليد الطاقة الكهربائية لكمية (250) ألف برميل من النفط الأسود والخام يوميًا"، مبينًا أن "جهودًا استثنائية تبذل للإسراع في تحويل هذه المحطات إلى استخدام وقود الغاز المحلي أو المستورد، بهدف زيادة كفاءة الإنتاج وزيادة القدرة التوليدية لمحطات الطاقة الكهربائية، والتقليل من الآثار البيئية، فضلاً عن استثمار تصدير النفط الخام والأسود بدلًا من حرقه في توليد الطاقة الكهربائية، وذلك لتحقيق عائدات مالية تدعم الموازنة وتعزز من الاقتصاد الوطني".

إلا أن وزارة الكهرباء وعبر متحدثها أحمد موسى العبادي أكدت أن "استخدام النفط الخام غير مجدٍ من حيث التكلفة، إذ تحتاج المحطات نحو مليون برميل نفط يوميًا، وهو جزء من حصة أوبك، وبالتالي فإن العراق سيتضرر، مؤكدًا أن "استيراد الغاز من إيران ذي جدوى اقتصادية أكثر"، فضلًا عن تصريحات في مناسبات مختلفة بأن وزارة النفط غير قادرة على سد الحاجة وهو يترجم بشكل واضح ما تحدثت عنه وزارة النفط بتخصيص ربع مليون برميل نفط يوميًا للمحطات في الوقت الذي تحتاج فيه الكهرباء إلى مليون برميل يوميًا.

يعتمد العراق منذ فترة على وزارة النفط لتوفير النفط الخام والأسود لتشغيل المحطات الكهربائية بعد انقطاع الغاز الإيراني

وبينما يظهر أن هذا الخيار هو الحل الوحيد من بين الخيارات الثلاثة، إلا أنه سيكون مكلفًا بشكل كبير، حيث إذا وفرت وزارة النفط فعليًا مليون برميل نفط يوميًا، من أصل نحو 3.5 مليون برميل ينتجها ويصدرها يوميًا، فإن إيرادات العراق من النفط ستتراجع بمقدار 60 مليون دولار يوميًا أو نحو ملياري دولار شهريًا.

اقرأ/ي أيضًا:

الكهرباء تتحدث عن خطة لإنهاء أزمة تجهيز الطاقة..



هل هناك غير الغاز الإيراني؟

الكهرباء: إيران عاودت رفع مناسيب الغاز..



الكميات تسد 10 بالمئة من حاجتنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معضلة الكهرباء بغياب الغاز الإيراني.. بديلان مستحيلان وثالث باهظ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معضلة الكهرباء بغياب الغاز الإيراني.. بديلان مستحيلان وثالث باهظ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).