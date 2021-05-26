قصيدة النثر مرة أخرى - اشرف عتريس

2021/05/26 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اشرف_عتريس بعيدا عن الأدعياء الكذابون من يستسهلون كتابة قصيدة النثر..



نقول لهم نحن نرفضكم ونكشفكم دوما وعلى المتلقى ان يعلو بذائقته عما سمع وتربى على كلاسيكيات النص القديم فحال الحياة التغيير والنثر أصبح كيانا أدبيا له رموز وأسماء ومجتهدين فى هذا الابداع المغاير ..حتى المؤسسة تعترف به لتطور الزمن ،وضرورة التصنيف ودعم الجيد هناك عدة نصوص تمتعتنى شخصيا ولا خلاف عليها أبدا ويتبدى جمالها بذ ......





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