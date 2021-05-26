خورماتو تسجل 26 اصابة بكورونا

2021/05/26 | 20:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ءاعلنت ادارة مستشفى الجمهوري في خورماتو، يوم الاربعاء، عن تسجيل 26 اصابة بفايروس كورونا المستجد.ك

وقال الدكتور فوزي الزنكنة مدير المستشفى لـPUKmedia: ان الاصابات التي تم تسجيلها وصلت اليوم الى 26 اصابة ، لافتا الى عدم تسجيل اية حالة شفاء.

واضافت: ان تتدابير مشددة ستتخذ في حال عدم الالتزام المواطنين بالتعليمات الصحية والوقائية، التي تتكرر مناشداتنا بها للمواطنين لضمان سلامتهم من الوباء.

PUKmedia/ عمر اواره

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