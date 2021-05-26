قوباد طالباني يدعو الاتحاد الاوروبي الى دعم الاصلاحات

2021/05/26 | 20:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، سفير الاتحاد الاوروبي في العراق مارتن هوث، وفينسينت بوبو مسؤول مكتب ممثل مبعوث الاتحاد الاوروبي في اقليم كوردستان.

وخلال اللقاء، بحثا الجانبان العلاقات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، حيث اكد نائب رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان، الالتزام بتنفيذ قانون الموازنة الاتحادية.

وفي جانب آخر من اللقاء، تم بحث الاصلاحات في اقليم كوردستان والتي اتخذت خطوات جيدة، كما تم التأكيد على الاستمرار بالاصلاحات، حيث دعا قوباد طالباني، الاتحاد الاوروبي الى دعم الاصلاحات استنادا لتجبرتهم بهذا المجال.

كما دعا قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، المجتمع الدولي الى دعم خطوات حكومة اقليم كوردستان لكي تستطيع الاستمرار في توسيع الحريات وتطوير قيم الديمقراطية

PUKmedia ترجمة

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