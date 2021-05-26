كريم وصفي: نسعى لإنشاء فرق سمفونية في المحافظات

2021/05/26 | 21:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فاطمة رحمةأكد المايسترو كريم وصفي قائد الأوركسترا في الفرقة السمفونية العراق، سعيه لإنشاء فرق في المحافظات، فيما تحدث عن خطط تأهيلية وتطويرية للأوركسترا الوطنية.وقال وصفي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "أنا شغوف بتمتين علاقة السمفونية بالمجتمع ذوقيا، من خلال جعل الفرقة معهدا أكاديميا يتفاعل مع المؤسسات غير الحكومية، لتوسيع نطاق جمهورها"، مؤكدا "ضرورة استقصاء الطاقة الايجابية في الفرد".وأضاف: "سنسعى الى تنشيط إنشاء أوركسترات في المحافظات، وربطها بالمركز في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، وتفعيل البيوت الثقافية في مدن بغداد والمحافظات، من خلال حفلات ونشاطات فكرية ومؤتمرات؛ لمحاربة التلوث السمعي ونتعاون حاليا مع مؤسسات عالمية للتعريف بموسيقانا وتأسيس نواة لأوبرا عراقية".وأشار المايسترو كريم، الى أنه سيحاول ربط الاطوال الموجية الخمسة في دماغ الانسان دلتا وبيتا وكاما وثيتا وألفا، ربطها بالأطوال الموجية الموجودة في الطبيعة، بخلق هارموني تتناغم فيه الطبيعة مع دماغ الانسان موسيقيا".وتابع "شرعنا بالتمرين في مسرح الرشيد وسننتقل الى قاعة الشعب، وسنتجول في "جمبر ميوزك" بين المدن والقصبات النائية والمدارس والجامعات ودور العجزة والايتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ونعمل على جذب أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع الى حفلات الاوركسترا السمفونية".

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