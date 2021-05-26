"قمر الدم العملاق".. ظاهرة فلكية نادرة في صور من عواصم عدة

2021/05/26 | 21:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع القمر العملاق المتلألئ فوق نيوزيلندا ليلة الأربعاء حيث يترقب عشاق الظواهر الفلكية هناك وحول العالم حدثا كونيا يعرف باسم "قمر الدم العملاق."

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