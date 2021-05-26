صدور كتاب أوروبية في بلاد الكورد

2021/05/26 | 21:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحلة أنيقة وطباعة مرموقة، صدر كتاب ( أوروبية في بلاد الكرد) عن دار الزمان للطباعة والنشر، يقع الكتاب في أكثر من ٣٦٠ صفحة من القطع المتوسط، وهو عبارة عن مذكرات السيدة (نسرين) قاسملو، زوجة الزعيم الكردي الشهيد الدكتور عبد الرحمن قاسملو، الزعيم الأسبق للحزب الديمقراطي الكردستاني_ إيران، و ( نسرين) هو الاسم الكردي الذي أطلقه عليها الزعيم الراحل مام جلال عندما خاطبها قائلاً: (سيكون اسمك نسرين، ونسرين اسم وردة بيضاء توجد في الجبال، وأنتِ وجهك أبيض وقادمة إلينا من الجبال) _ ص- ٢٠٧ ، والاسم الحقيقي لمؤلفة الكتاب هو ( هيلين كروليش) التشيكية الأصل والتي واجهت صعوبات جمة في بداية حياتها من اليتم والفقر، وغير ذلك من الصعوبات التي لم تستطع أن تمنعها من الوصول إلى الحياة الجامعية، وفي أحد الاحتفالات الجامعية تتعرف على شاب سياسي محنك، ذكي يجيد أكثر من لغة لدرجة أنها لم تكن لتكتشف، من لكنته، بأنه كردي ومن بلد شرقي..وقد قام بترجمة الكتاب إلى اللغة العربية عن اللغة الكردية ( اللهجة الصورانية) الكاتب الأستاذ علي شمدين، ليضيف بذلك درةً أخرى إلى مجموع ما قام بها من أعمال في مجالات تتراوح ما بين التأليف والترجمة شملت عشرات الأعمال في هذين المجالين، إضافة إلى عمله السياسي، حيث هو عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا وممثله في إقليم كردستان، وقد قام بترجمة وطبع الكتاب بعد أن أمَّن التواصل مع السيدة نسرين خان، وحاز على موافقتها، حيث قمت أنا شخصياً بترجمة رسالتها له والتي عبَّرت فيها عن سرورها لاهتمام أبناء الشعب الكردي بمضمون كتابها الذي تمت ترجمته إلى عدة لغات منها الفارسية والكردية والفرنسية، وبأنها ستكون أيضا سعيدة جداً بترجمته للغة العربية خصوصاً فيما لو تم تأمين نسخة لها..الحقيقة إن ما قام به الكاتب الأستاذ علي شمدين هو عمل نوعي يسجل له، تماماً كقيامه من قبل بتسليط الضوء على حياة ونضال شخص أفنى حياته في سبيل قضية شعبه، وهو المرحوم الشهيد عبد الرحمن ذبيحي ( عولما) حيث كنا نجهل كل شيء عنه قبل ذلك..أما عمله الحالي_ أي ترجمة مذكرات نسرين قاسملو، فتأتي أهميته من حيث تسليط الضوء على تفاصيل حياة الزعيم الكردي والسياسي الكاريزمي البارز الشهيد الدكتور عبد الرحمن قاسملو وعلى لسان شريكة حياته التي أحبته منذ تعارفهما على بعضهما، وبعد أن أدركت أن زوجها قد قاده القدر ليقود نضال شعبه من أجل التحرر والديمقراطية والسلم والمساواة في وجه واحدة من أسوأ السلطات في العالم، أحبت هي أيضا قضية شعب شريك حياتها وخاضت غمار النضال السياسي إلى جانب رفاق حزبه، وتحملت مخاطر الحياة السياسية السرِّية معه وفي غيابه..الكتاب يسلِّط الضوء علي جوانب عديدة تتعلق بتفاصيل حياة ونضال ذلك القائد الكردي ونضال الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ سبعينات القرن الماضي وحتى اغتيال الدكتور قاسملو بتلك الطريقة الغادرة على يد إرهابيي نظام الملالي الرجعي..الكتاب يؤرخ لمرحلة سياسية مهمة في إيران وكردستان ويغني المكتبتين الكردية والعربية، وقد كان لي شرف القيام بتدقيقه وتنقيحه لغوياً..فتحية للمؤلفة، السيدة نسرين قاسملو وتحية للأستاذ علي شمدين لما بذله من جهد وعمل مضنٍ في قيامه بترجمة هذا العمل التاريخي الهام..

رضوان شيخو

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