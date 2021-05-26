2021/05/26 | 21:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني ترافقه السيدة شاناز ابراهيم احمد عضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاربعاء، بمدينة السليمانية، مؤسسة " فيم" للتعرف عن كثب لنشاطات المؤسسة التي انجزت خلال العامين المنصرمين العديد من الاعمال وبمختلف المجالات.

وخلال الزيارة، اشاد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، برئيس وكوادر المؤسسة ودورهم في تدشين مشروع جديد، خلال عمرها الفتي بمجالات مختلفة وتوفير عشرات فرص العمل للشباب وتمكينهم قدراتهم موضحا، ان الاتحاد الوطني الكوردستاني، يدعم جميع المشاريع المختلفة المماثلة لمهام المؤسسة في خدمة شريحة الشباب وتطويرهم واظهار قدراتهم لتطوير مجالات الثقافة والتوعية وتثمين دور الكتاب واصحاب الاقلام والمتميزين الذين لهم دور مهم في المجتمع ويواصلون تقديم خدماتهم.

PUKmedia ترجمة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بافل طالباني: ندعم المشاريع التي تخدم الشباب) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بافل طالباني: ندعم المشاريع التي تخدم الشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).