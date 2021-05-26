كركوك تودع الرائد الرياضي محمد عرفان

2021/05/26 | 21:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودعت مدينة كركوك اليوم الاربعاء الرائد الرياضي محمد عرفان الذي وافته المنية بعد ان قدم عطاء كبیرا للرياضة في كركوك .

يذكر ان الراحل محمد عرفان كان امين سر نادي واحد حزيران الرياضي.

PUKmedia رزكار شواني / كركوك

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